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Пострадавший при пожаре на турбазе в Апшеронском районе сломал бедро

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshij-pri-pozhare-na-turbaze-v-apsheronskom-rajone-slomal-bedro
Пострадавший при пожаре на турбазе в Апшеронском районе сломал бедро
Фото "Кубань 24"

Мужчина, пострадавший при эвакуации из-за пожара на турбазе «Водолей» в станице Нижегородской, сейчас находится в местной больнице.

На месте ЧП работает специальный корреспондент «Кубань 24» Татьяна Алексеева.

По словам супруги 44-летнего пострадавшего, ее мужа с места происшествия скорая увезла в бессознательном состоянии.

В больнице выяснилось, что у мужчины перелом бедра в трех местах. Он пришел в себя, его состояние стабильное.

По словам супруги, 1 апреля пострадавшего доставят в Краснодар, где проведут необходимую операцию с установкой штифтов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возбуждено уголовное дело по факту пожара на базе отдыха. Чтобы установить степень причиненного вреда здоровью пострадавшему, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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