Пострадавший при пожаре на турбазе в Апшеронском районе сломал бедро

Мужчина, пострадавший при эвакуации из-за пожара на турбазе «Водолей» в станице Нижегородской, сейчас находится в местной больнице.

На месте ЧП работает специальный корреспондент «Кубань 24» Татьяна Алексеева.

По словам супруги 44-летнего пострадавшего, ее мужа с места происшествия скорая увезла в бессознательном состоянии.

В больнице выяснилось, что у мужчины перелом бедра в трех местах. Он пришел в себя, его состояние стабильное.

По словам супруги, 1 апреля пострадавшего доставят в Краснодар, где проведут необходимую операцию с установкой штифтов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возбуждено уголовное дело по факту пожара на базе отдыха. Чтобы установить степень причиненного вреда здоровью пострадавшему, назначили судебно-медицинскую экспертизу.