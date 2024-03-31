СК возбудил уголовное дело по факту пожара на базе отдыха в Апшеронском районе

Уголовное дело завели по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Днем 31 марта на территории базы отдыха в станице Нижегородской произошло возгорание. Площадь пожара составила порядка 500 кв. метров.

Были эвакуированы 50 человек. В больницу доставили 44-летнего мужчину, ему оказывается медицинская помощь.

Чтобы установить степень причиненного вреда здоровью пострадавшему, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи и эксперты работают на месте пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе очаг и точная причина возгорания, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», один турист сломал ногу при эвакуации — пострадавшего доставили в местную ЦРБ. Предварительной причиной пожара на турбазе «Водолей» назвали вспышку газо-воздушной смеси из газового баллона.