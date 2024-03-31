Вспышка газа из баллона стала причиной пожара на турбазе в Апшеронском районе

Сообщение о пожаре на турбазе «Водолей» в станице Нижегородской поступило в МЧС 31 марта в 12:22.

По прибытии пожарные установили, что произошло возгорание в здании базы отдыха. Площадь пожара составила 500 кв. метров.

Были эвакуированы 50 человек. Один турист пострадал, он сломал ногу при эвакуации — пострадавшего доставили в местную ЦРБ. Погибших и пострадавших от пожара нет.

В 13:20 возгорание локализовали, в 13:57 удалось потушить открытый огонь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«По предварительной информации, причиной пожара могла стать вспышка газо-воздушной смеси из газового баллона», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на администрацию Апшеронского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по сообщениям очевидцев, огонь вспыхнул очень быстро, а куски горящего корпуса разлетелись за территорию базы.