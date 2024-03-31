Прокуратура организовала проверку после пожара на турбазе в Апшеронском районе

Пожар на базе отдыха «Водолей» между хутором Красный Дагестан и станицей Нижегородской произошел днем 31 марта.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 12:22. В 16:01 пожар площадью 500 кв. м был полностью потушен.

По предварительным данным, причиной ЧП стала вспышка газо-воздушной смеси из газового баллона.

На место происшествия выехал прокурор Апшеронского района Алексей Попов.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход и результаты процессуальной проверки, а также установление всех обстоятельств произошедшего находятся под контролем прокуратуры района», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при пожаре на турбазе «Водолей» никто не погиб. Были эвакуированы 50 человек. Пострадал один человек, он сломал ногу при эвакуации.