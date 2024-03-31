Лесной пожар потушили в Горячем Ключе на площади 3,3 га

Системой раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель» 30 марта было обнаружено задымление в лесу в Горячем Ключе.

Около 17:40 пожарные прибыли на место задымления и обнаружили возгорание лесной подстилки на площади 0,4 га.

Через два с половиной часа огонь удалось локализовать на площади 3,3 га, еще через два часа — потушить полностью.

К тушению лесного пожара в Горячем Ключе привлекли 20 человек и 8 единиц техники, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Читайте также: крупный лесной пожар на Маркотхском хребте, в результате которого выгорело около 118 га леса, начался из-за местного жителя, который оголял провода и сжигал изоляцию.