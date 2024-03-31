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Лесной пожар потушили в Горячем Ключе на площади 3,3 га

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-potushili-v-goryachem-klyuche-na-ploshhadi-3-3-ga?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Лесной пожар потушили в Горячем Ключе на площади 3,3 га
Фото t.me/krd_klpc

Системой раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель» 30 марта было обнаружено задымление в лесу в Горячем Ключе. 

Около 17:40 пожарные прибыли на место задымления и обнаружили возгорание лесной подстилки на площади 0,4 га.

Через два с половиной часа огонь удалось локализовать на площади 3,3 га, еще через два часа — потушить полностью.

К тушению лесного пожара в Горячем Ключе привлекли 20 человек и 8 единиц техники, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

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