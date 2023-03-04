Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о крушении сухогруза около Новороссийска

Сухогруз Seamark затонул в Черном море в районе Новороссийска 21 февраля.

На борту судна находилось 3,12 тыс. т карбоната кальция, а также 7,5 т дизельного топлива. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, кораблекрушение привело к утечке загрязняющих веществ. Проверка установила, что загрязнение моря после крушения сухогруза превысило норму в 260 раз При этом компания ОКА Shipping Inc., которой принадлежал сухогруз, никаких действий по защите акватории не предпринимала.

По факту затопления судна Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбуждило уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Александр Бастрыкин поручил главе Западного МСУТ СКР Павлу Выменцу в рамках уголовного дела проверить указанные сведения и дать соответствующую правовую оценку, представив доклад об установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе Новороссийска из-за шторма в море на две части переломился сухогруз. На борту Seamark находились 11 человек, все граждане РФ. В ходе спасательной операции обнаружили всех членов экипажа. При крушении сухогруза погиб второй помощник капитана. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело. Сухогруз перевозил 3 т кальцита — мела. На месте крушения сухогруза 22 февраля обнаружили разрозненные пятна нефтепродуктов. В Росприроднадзоре 2 марта сообщили, что загрязнение моря после крушения сухогруза около Новороссийска превысило норму в 260 раз.