Росприроднадзор: загрязнение моря после крушения сухогруза около Новороссийска превысило норму в 260 раз

В Черном море 21 февраля в районе Новороссийске затонул сухогруз Seamark, на борту которого находилось 3,12 тыс. т карбоната кальция, а также 7,5 т дизельного топлива.

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, кораблекрушение привело к утечке загрязняющих веществ. На поверхности воды появилась радужная пленка площадью около 300 кв. м, специалисты обработали появившееся пятно биосорбентом.

«Во время обследований места кораблекрушения специалисты ЧерАзтехмордирекции с 21 по 23 февраля произвели отбор воды, которые показали экстремально высокое превышение концентрации загрязняющих веществ — до 260 раз. В ходе контрольного осмотра 28 февраля были отобраны пробы воды в 5 точках. Также обнаружены следы нефтепродуктов на поверхности воды. Пятно шириной от 50 до 100 м растянулось в сторону берега к селу Кабардинка на 1,5-2 км. Водолазы изучили обломки судна и зафиксировали выход нефтепродуктов из выхлопных труб. При этом судоходная компания ОКА Shipping Inc., в собственности которой находился сухогруз, никаких действий по защите акватории не предпринимает», — написала Светлана Радионова в Telegram.

Глава ведомства добавила также, что судовладельцу направлено требование устранить причины загрязнения и предотвратить дальнейшее растекание нефтепродуктов. Материалы обследований передали в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе Новороссийска из-за шторма в море на две части переломился сухогруз. На борту Seamark находились 11 человек, все граждане РФ. В ходе спасательной операции обнаружили всех членов экипажа. При крушении сухогруза погиб второй помощник капитана. По факту крушения сухогруза возбудили уголовное дело. Сухогруз перевозил 3 т кальцита — мела. На месте крушения сухогруза 22 февраля обнаружили разрозненные пятна нефтепродуктов.