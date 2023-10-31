Арестованы семь участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд в Дагестане арестовал семь человек по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Все участники получили административный арест. Один лишится свободы на 10 суток. Другие четверо участников получили аналогичное наказание сроком на 6 суток. Еще двое — на трое суток.

«Постановлениями суда от 31.10.2023 мужчины признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Одному из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, четверым — аналогичное наказание сроком на шесть суток», — цитирует ТАСС сообщение Верховного суда Республики Дагестан.

Позже было рассмотрено еще два дела о мелком хулиганстве, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

В новость были внесены корректировки (19:50 мск) — обновлено число арестованных.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у аэропорта Махачкалы несколько сотен человек устроили массовые беспорядки. Собравшиеся выступали против палестино-израильского конфликта. Самолеты, которые должны были приземлиться в Махачкале, перенаправляли на запасные аэродромы. Только около 22:20 аэропорт освободили от протестующих.

Аэропорт Махачкалы после беспорядков планировали открыть 31 октября, но он возобновил прием и отправку воздушных судов 30 октября с 14:00. Ключевая роль в деструктивной акции в аэропорту Махачкалы была отведена киевскому режиму, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.