Закрытый из-за беспорядков аэропорт Махачкалы досрочно вернулся к работе

Махачкалинский аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов 30 октября с 14:00.

Актуальную информацию о рейсах в Махачкалу и вылетам из нее можно уточнить в аэропорту и авиакомпаниях. Рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минводы и Махачкалу временно будут перенаправлять в другие города России, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у аэропорта Махачкалы несколько сотен человек организовали акцию протеста. Собравшиеся выступали против палестино-израильского конфликта. Самолеты, которые должны были приземлиться в Махачкале, перенаправили на запасные аэродромы. Около 22:20 аэропорт освободили от протестующих. Аэропорт Махачкалы после беспорядков планировали открыть 31 октября.