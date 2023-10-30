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Закрытый из-за беспорядков аэропорт Махачкалы досрочно вернулся к работе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zakrytyj-iz-za-besporyadkov-aeroport-mahachkaly-dosrochno-vernulsya-k-rabote
Закрытый из-за беспорядков аэропорт Махачкалы досрочно вернулся к работе
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Махачкалинский аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов 30 октября с 14:00.

Актуальную информацию о рейсах в Махачкалу и вылетам из нее можно уточнить в аэропорту и авиакомпаниях. Рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минводы и Махачкалу временно будут перенаправлять в другие города России, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у аэропорта Махачкалы несколько сотен человек организовали акцию протеста. Собравшиеся выступали против палестино-израильского конфликта. Самолеты, которые должны были приземлиться в Махачкале, перенаправили на запасные аэродромы. Около 22:20 аэропорт освободили от протестующих. Аэропорт Махачкалы после беспорядков планировали открыть 31 октября.

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