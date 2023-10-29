В Росавиации сообщили о временном закрытии аэропорта в Махачкале
О временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет сообщили 29 октября в 21:33.
Решение о закрытии было принято в связи проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта.
«Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка», — сообщает пресс-служба Росавиации.
Сообщается также, что самолеты, которые должны были приземлиться в Махачкале, перенаправили на запасные аэродромы.
У аэропорта несколько сотен человек организовали акцию протеста. Собравшиеся выступают против палестино-израильского конфликта.
В настоящее время территория аэропорта находится под усиленным контролем сотрудников силовых структур, сообщает ТАСС.
В пресс-службе ГУ МВД России по СКФО сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об организации массовых беспорядков.
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