Авиакомпания «Победа» открыла прямые рейсы из Сочи в Гюмри

Лоукостер «Победа» приступил к выполнению прямых рейсов их Сочи в Гюмри в Армении 29 октября.

Гюмри — это новое направление для аэропорта Сочи. Кроме того, это первое международное направление для авиакомпании «Победа» из сочинского аэропорта.

Полеты выполняют самолеты Boeing 737-800. В первый рейс отправились 113 пассажиров.

Сообщается, что рейсы в Гюмри будут выполняться четыре раза в неделю, по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

Из Сочи рейсы будут отправляться в 8:30, приземляться в Гюмри — в 10:45 по местному времени. Общее время в пути составит один час 15 минут.

Вылет из Сочи в 8.30, прибытие в Гюмри в 10.45, время в пути составит 1 час 15 минут. Для каждого аэропорта указано местное время, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

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