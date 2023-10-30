Аэропорт Махачкалы после беспорядков планируют открыть 31 октября

Предварительно воздушную гавань Дагестана планировали закрыть до 6 ноября, но срок сократили в связи со стабилизацией ситуации.

Аэропорт Махачкалы будет временно закрыт 31 октября до 02:59. Аэропорт откроют только после тщательной проверки правоохранительными органами всей территории воздушной гавани, сообщает пресс-служба Росавиации.

При беспорядках в аэропорту пострадали более 20 человек — 2 в тяжелом состоянии, 10 попали в больницы, еще 10 получили легкие травмы. Среди пострадавших — двое полицейских. После акции протеста возбудили уголовные дела. В ГУМВД России по СКФО проинформировали, что правоохранительными органами установлено более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны. Всего при от рук погромщиков пострадали 9 полицейских.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у аэропорта Махачкалы несколько сотен человек организовали акцию протеста. Собравшиеся выступали против палестино-израильского конфликта. Самолеты, которые должны были приземлиться в Махачкале, перенаправили на запасные аэродромы. Около 22:20 аэропорт освободили от протестующих.