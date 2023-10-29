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Аэропорт Махачкалы освобожден от незаконно проникших туда граждан

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aeroport-mahachkaly-osvobozhden-ot-nezakonno-pronikshih-tuda-grazhdan?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Аэропорт Махачкалы освобожден от незаконно проникших туда граждан
Фото t.me/gorodsochi

Об освобождении аэропорта Махачкалы от протестующих вечером 29 октября сообщили в пресс-службе Росавиации.

В пресс-службе ведомства уточнили, что благодаря работе правоохранительных органов, на 22:20 по московскому времени аэродром был освобожден от несанкционированно проникших граждан.

Аэропорт закрыт на прием воздушных судов с 21:40 29 октября по, предварительно 2:59 6 ноября, сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о временном закрытии аэропорта Махачкалы для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет сообщили 29 октября в 21:33. Решение о закрытии было принято в связи проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта.

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