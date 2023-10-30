МИД РФ: ключевую роль в беспорядках в аэропорту Махачкалы сыграл киевский режим
О том, что ключевая роль в деструктивной акции в аэропорту Махачкалы была отведена киевскому режиму, 30 октября заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, массовые беспорядки, произошедшие в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа РФ.
«Они были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России. В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов», — говорится в комментарии Марии Захаровой на сайте МИД РФ.
Дипломат отметила также, что оперативность заявлений президента Украины Владимира Зеленского, а также их содержание, являются прямым свидетельством того, что информационная диверсия, предпринятая киевскими спецслужбами, была скоординирована.
«Активизация диверсионно-подрывной работы украинских спецслужб на российском направлении вполне объяснима. Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины. Оперативная и недвусмысленная реакция руководства России и слаженные, четкие и соразмерные действия отечественных правоохранительных органов являются однозначным ответом всем тем, кто надеется посеять смуту и раздор в России», — добавила Захарова.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», у аэропорта Махачкалы несколько сотен человек устроили массовые беспорядки. Собравшиеся выступали против палестино-израильского конфликта. Самолеты, которые должны были приземлиться в Махачкале, перенаправили на запасные аэродромы. Около 22:20 аэропорт освободили от протестующих. Аэропорт Махачкалы после беспорядков планировали открыть 31 октября. Махачкалинский аэропорт возобновил прием и отправку воздушных судов 30 октября с 14:00.