МИД РФ: ключевую роль в беспорядках в аэропорту Махачкалы сыграл киевский режим

О том, что ключевая роль в деструктивной акции в аэропорту Махачкалы была отведена киевскому режиму, 30 октября заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, массовые беспорядки, произошедшие в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа РФ.

«Они были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России. В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который в свою очередь действовал руками осевших там отъявленных русофобов», — говорится в комментарии Марии Захаровой на сайте МИД РФ.

Дипломат отметила также, что оперативность заявлений президента Украины Владимира Зеленского, а также их содержание, являются прямым свидетельством того, что информационная диверсия, предпринятая киевскими спецслужбами, была скоординирована.

«Активизация диверсионно-подрывной работы украинских спецслужб на российском направлении вполне объяснима. Киевский режим в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России и ее дискредитации на международной арене на фоне угасающего внимания мировой общественности к кризису вокруг Украины. Оперативная и недвусмысленная реакция руководства России и слаженные, четкие и соразмерные действия отечественных правоохранительных органов являются однозначным ответом всем тем, кто надеется посеять смуту и раздор в России», — добавила Захарова.