Жив, но очень устал: спасатели нашли туриста, пропавшего три дня назад в горах Сочи
Происшествия
14.12.2022 16:57
Мужчину нашли на хребте Ажек на правом берегу реки Ушхо в 800 м от слияния с рекой Сочи.
Турист здоров и не получил травм. Он может идти самостоятельно, но очень устал. Спасатели пешком сопровождают его к экопоселению «Ажек», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 11 декабря мужчина ушел в сторону горы Семеновский Шпиль и не вернулся в город в установленное время. Две смены спасателей и группа волонтеров начали поиски в районе хребтов Ажек и Алек, затем к ним присоединились Служба спасения Сочи и спасатели «Кубань-СПАС».
Днем 13 декабря мужчина вышел на связь, но не смог отправить координаты или объяснить, где находится. В третий день поисков отряд «Лиза Алерт» привлек частный вертолет для поиска с высоты.
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