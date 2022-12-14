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Жив, но очень устал: спасатели нашли туриста, пропавшего три дня назад в горах Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiv-no-ochen-ustal-spasateli-nashli-turista-propavshego-tri-dnya-nazad-v-gorah-sochi
Жив, но очень устал: спасатели нашли туриста, пропавшего три дня назад в горах Сочи
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Мужчину нашли на хребте Ажек на правом берегу реки Ушхо в 800 м от слияния с рекой Сочи.

Турист здоров и не получил травм. Он может идти самостоятельно, но очень устал. Спасатели пешком сопровождают его к экопоселению «Ажек», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 11 декабря мужчина ушел в сторону горы Семеновский Шпиль и не вернулся в город в установленное время. Две смены спасателей и группа волонтеров начали поиски в районе хребтов Ажек и Алек, затем к ним присоединились Служба спасения Сочи и спасатели «Кубань-СПАС».

Днем 13 декабря мужчина вышел на связь, но не смог отправить координаты или объяснить, где находится. В третий день поисков отряд «Лиза Алерт» привлек частный вертолет для поиска с высоты.

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