Спасатели второй день ищут туриста, заблудившегося в горах Сочи
Происшествия
13.12.2022 10:03
Днем 11 декабря мужчина ушел в сторону горы Семеновский Шпиль и не вернулся в город в установленное время.
Поиски начали 12 декабря две группы спасателей МЧС и волонтеры. К ним 13 декабря присоединились Службы спасения Сочи и спасатели «Кубань-СПАС».
Поисковые группы обследуют местность в районе хребтов Алек, Ажек и Иегош. Пропавший до сих пор не вышел на связь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», двое мужчин отправились в поход в район хребтов Ажек и Алек 9 декабря. Утром 11 декабря один из них ушел через хребет Алек в сторону горы Семеновский шпиль. Он должен был вернуться в город к вечеру, но так и не вышел на связь.
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