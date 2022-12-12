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Спасатели отправились на поиски туриста, пропавшего в горах Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-otpravilis-na-poiski-turista-propavshego-v-gorah-sochi
Видео пресс-службы ЮРПСО МЧС России

В спасательный отряд МЧС 12 декабря обратился мужчина. Он сообщил о том, что его знакомый, 40-летний житель Сочи, не вышел из похода в установленное время 11 декабря.

Спасатели установили, что двое мужчин отправились в поход в район хребтов Ажек и Алек 9 декабря. Утром 11 декабря они разделились: один остался в поселении «Ажек», а другой ушел через хребет Алек в сторону горы Семеновский шпиль. Он должен был вернуться в город к вечеру, но так и не вышел на связь. Туристы не зарегистрировали поход в спасательных службах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Две смены спасателей начнут поиски в районе хребтов Ажек и Алек. Также друг туриста организовал самостоятельный поиск.

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