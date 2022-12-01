В Сочи в районе Орлиных скал заблудилась группа из восьми туристов

Сообщение о том, что в лесу заблудились восемь туристов из Московской и Тверской областей и Ханты-Мансийского автономного округа, поступило вечером 30 ноября около 18:00.

Спасателям позвонил один из участников и сообщил, что люди заблудились в районе экскурсионного объекта «Орлиные скалы». По мобильной связи они отправили свои геоданные. Спасатели Хостинского подразделения выехали в район поиска и обнаружили туристов недалеко от статуи Прометея в лесу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

По словам супругов из Тверской области, они впервые спускались по незнакомой дороге с башни Ахун в сторону Кавказского аула. На тропе они встретили еще двоих туристов, которые также не знали дороги. После этого к четверым туристам присоединились еще двое. К концу спуска к группе присоединились еще двое заблудившихся. В итоге компания из восьми человек вышла к слиянию рек Агуры и Агурчик и направилась вдоль опор ЛЭП вверх по склону в сторону Мацесты. Как только стемнело, люди поняли, что не смогут найти дорогу и позвонили в службу «112».

Спасатели вывезли всех заблудившихся в город. Медпомощь никому не потребовалась.

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