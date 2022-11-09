В Сочи спасатели эвакуировали застрявшего на крутом склоне туриста из Москвы

В Сочи спасатели эвакуировали застрявшего на крутом склоне туриста из Москвы

Инцидент произошел днем 8 ноября в окрестностях реки Глубокий Яр. В 15:00 спасателям позвонил мужчина и сообщил, что находится на скальном участке и не может ни спуститься, ни подняться.

Выяснилось, что 56-летний житель Московской области отправился посмотреть развалины древнего храма неподалеку от водопада Пасть Дракона. Возле храма он заметил уходящую в сторону тропу и решил прогуляться по ней. Тропа вывела его на крутой склон, по которому было невозможно продолжать путь. Мужчина выбрал наиболее безопасное место и позвонил спасателям, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

На место отправилась дежурная смена Краснополянского подразделения ЮРПСО. Чтобы эвакуировать туриста, спасатели применили альпинистское снаряжение. После его отвезли на служебном автомобиле до ближайшей автобусной остановки. Медицинская помощь не потребовалась.

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