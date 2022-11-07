В Краснодарском крае в лесу заблудилась туристка с двумя собаками

Фото t.me/kubanspas

Сообщение о том, что в районе Лысой горы у начала Лаго-Накского хребта заблудилась туристка, поступило спасателям Апшеронского отряда «Кубань-СПАС» вечером 6 ноября.

Спасателям позвонила девушка и рассказала о том, что утром вместе с туристической группой она вышла из станицы Самурской и направилась к Лысой горе. С наступлением вечера девушка отстала от группы и заблудилась. Она не смогла найти дорогу назад и позвонила спасателям.

Специалисты Апшеронского отряда «Кубань-СПАС» взяли координаты и выдвинулись на поиски. Вместе с девушкой дожидались помощи две собаки. Около 21:00 по геоданным спасатели нашли туристку и ее двух собак, вывели их из леса и доставили к дому. Медпомощь девушке не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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