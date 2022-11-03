В Сочи спасатели вывели из леса к поселку потерявшегося и обессиленного грибника
Мужчина отстал от спутницы и заблудился. Женщина обратилась к спасателям.
Сотрудники МЧС обнаружили потерявшегося обессиленным. Потребовалось несколько часов, чтобы отвести его к поселку. От медицинской помощи он отказался. По словам спасателей, в последнее время количество таких происшествий увеличилось.
«С 1 сентября уже проведено более 30 поисково-спасательных работ. Наиболее частые районы, где проходят поиски — Апшеронский, Мостовской, Северский, Туапсинский районы, а также Горячий Ключ и Сочи», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Дарья Диюнова.
Спасатели напоминают: собираясь в поход, возьмите с собой запас еды, воду, хорошо заряженный телефон. Если понимаете, что заблудились, найдите место с устойчивой мобильной связью и позвоните по номеру телефона 112.
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