В Сочи спасатели вывели из леса к поселку потерявшегося и обессиленного грибника

Видео канала «Кубань 24»

Мужчина отстал от спутницы и заблудился. Женщина обратилась к спасателям.

Сотрудники МЧС обнаружили потерявшегося обессиленным. Потребовалось несколько часов, чтобы отвести его к поселку. От медицинской помощи он отказался. По словам спасателей, в последнее время количество таких происшествий увеличилось.

«С 1 сентября уже проведено более 30 поисково-спасательных работ. Наиболее частые районы, где проходят поиски — Апшеронский, Мостовской, Северский, Туапсинский районы, а также Горячий Ключ и Сочи», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Дарья Диюнова.

Спасатели напоминают: собираясь в поход, возьмите с собой запас еды, воду, хорошо заряженный телефон. Если понимаете, что заблудились, найдите место с устойчивой мобильной связью и позвоните по номеру телефона 112.