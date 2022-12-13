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Пропавший в горах Сочи турист вышел на связь со спасателями

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/propavshij-v-gorah-sochi-turist-vyshel-na-svyaz-so-spasatelyami
Пропавший в горах Сочи турист вышел на связь со спасателями
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Оперативным дежурным ЮРПСО МЧС около 14:00 13 декабря удалось связаться с пропавшим два дня назад туристом.

Мужчина сообщил, что здоров и не получил никаких травм, но заблудился. Он не смог отправить спасателям координаты или объяснить, где находится, — телефон разряжен, мобильный сигнал слабый. Сейчас поиск заблудившегося туриста продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 11 декабря мужчина ушел в сторону горы Семеновский Шпиль и не вернулся в город в установленное время. Две смены спасателей и группа волонтеров начали поиски в районе хребтов Ажек и Алек, 13 декабря к ним присоединились Службы спасения Сочи и спасатели «Кубань-СПАС».

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