Спасатели третий день продолжают поиски туриста, заблудившегося в горах Сочи

Спасательные службы ищут мужчину, который ушел в поход в сторону горы Семеновский Шпиль и не вернулся в город.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» привлек частный вертолет для поиска с высоты. Во время облета пилот заметил огни и сообщил спасателям координаты. Поисковая группа выдвинулась на северный склон хребта Алек, еще одна группа продолжила поиск на склонах хребта Ажек. Спасители не обнаружили следов пребывания туриста. Возможно, пилот увидел одного из участников групп.

Площадь поиска увеличили — сейчас отряды обследуют район реки Ушхо, хребтов Ажек и Прохладный, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.