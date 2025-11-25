Жительница Новороссийска рассказала, как спаслась во время атаки БПЛА

Квартиру женщины повредило обломками украинского беспилотника в результате ночной атаки на город-герой.

Жительница Южного района Новороссийска рассказала, что, услышав звук сирены, следовала инструкциям.

«Я увидела красные огонечки и резко услышала рев этого дрона. Я моментально залетела в ванную. Секунда, взрыв, все», — рассказала женщина.

Она укрылась в ванной комнате, благодаря чему спасла себе жизнь. После того, как произошел взрыв, женщина взяла заранее подготовленную сумку с документами и покинула помещение. Местную жительницу отвели в укрытие на цокольном этаже.

Администрация Новороссийска поможет женщине восстановить квартиру, поврежденную в результате атаки БПЛА. Сотрудники уже совершают обходы и фиксируют повреждения, чтобы выплатить компенсацию, сообщает Новороссийское телевидение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», наиболее сложная обстановка после атаки БПЛА сложилась в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое, по предварительным данным, повреждены по семь многоквартирных и частных домов, пострадали четыре человека.

В своих соцсетях Маргарита Симоньян предложила помощь землякам, пострадавшим от БПЛА на Кубани. СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Кубань и Ростовскую область. В результате атаки украинских беспилотников ночью 25 ноября на Краснодарский край и Ростовскую область есть погибшие и пострадавшие среди мирных граждан.

Подробнее о том, что известно о ночной атаке БПЛА на курорты Краснодарского края, читайте здесь.

Подпишись, здесь всегда интересно.