СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Кубань и Ростовскую область

В результате атаки украинских беспилотников ночью 25 ноября на Краснодарский край и Ростовскую область есть погибшие и пострадавшие среди мирных граждан.

По данным Следственного комитета России, пострадали не менее шести жителей Краснодарского края, также от обломков сбитых дронов получили повреждения жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

В Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области, по предварительным данным, погибли три человека, еще несколько получили ранения. Также пострадали дома и соцобъекты.

СКР квалифицировал атаку беспилотников как террористический акт и возбудил уголовное дело. Правоохранители сейчас осматривают места происшествий, допрашивают свидетелей, пострадавших и проводят все необходимые следственные мероприятия.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», три человека погибли из-за атаки БПЛА на Ростовскую область. В 6:00 стало известно, что в Таганроге погиб один человек, количество пострадавших в городе и Неклиновском районе увеличилось до 13. Восемь из них госпитализировали, двое позднее скончались в больнице от полученных травм.

В Геленджике при атаке БПЛА пострадал мужчина. В Новороссийске в результате атаки беспилотников ранения получили четыре человека. Всех пострадавших госпитализировали, им оперативно оказывают необходимую помощь.

Подробнее о том, что известно о ночной атаке БПЛА на курорты Краснодарского края, читайте здесь.

Подпишись, здесь всегда интересно.