Три человека погибли из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

Ночью 25 ноября Ростовская область, как и Краснодарский край, подверглась массированной атаке украинских беспилотников.

О последствиях атаки дронов рассказал губернатор Юрий Слюсарь. В 3:00 он сообщил о том, что во время отражения воздушной атаки в Таганроге и селе Бессергеневка ранения получили три человека. Также в Таганроге повреждены два многоквартирных дома, один частный дом и припаркованные автомобили.

Кроме того, ночью от огня пострадали склад в промзоне Таганрога, частный дом в селе Петрушино, труба внешнего газопровода у частного дома в селе Весело-Вознесенка.

В 6:00 стало известно, что в результате атаки БПЛА в Таганроге погиб один человек, а количество пострадавших в городе и Неклиновском районе увеличилось до 13. Восемь из них госпитализировали, двое позднее скончались в больнице от полученных травм.

«По данным оперативных служб на 7 утра, в результате ночной атаки повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, ряд социальных объектов, 4 многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, 4 автомобиля. Информация будет уточняться», — написал Слюсарь в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 25 ноября край подвергся одной из самых продолжительных атак ВСУ. Шесть жителей региона получили ранения, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Новороссийске и Геленджике. В городе-герое, по предварительным данным, повреждены по 7 многоквартирных и частных домов, пострадали 4 человека. Также травмы получил охранник МКД в Туапсе.

Читайте также: ночная атака БПЛА на курорты Краснодарского края — что известно о налете дронов?

Подпишись, здесь всегда интересно.