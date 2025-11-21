Жителей Сочи предупредили об учебных стрельбах в трех районах города 21 ноября

В пятницу военные проведут плановые учебные стрельбы в трех местах: в акватории морпорта города-курорта, в районе села Пластунка и в Имеретинском порту.

Первые учения начались в 9:00 в акватории Сочинского морского порта и продлятся три часа — до полудня. Вечером стрельбы переместятся в район села Пластунка, где будут идти с 18:00 до 21:00. Завершатся учения в порту Имеретинский поздним вечером и займут один час — с 22:00 до 23:00.

Власти просят жителей и гостей города-курорта сохранять спокойствие во время проведения данных мероприятий. Отработка таких действий военными необходима для обеспечения безопасности граждан, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили ранним утром 21 ноября в Краснодарском крае. Она продолжает действовать до сих пор. В ночью на пятницу ВС РФ перехватили семь украинских беспилотников сбили над Краснодарским краем и Черным морем. Еще два дрона ВСУ сбили за час утром 21 ноября.

В результате падения фрагментов сбитых БПЛА в Славянске-на-Кубани травмы получили два человека. Их госпитализировали. Также обломки БПЛА повредили два частных дома в Красноармейском районе.

