Жителей Новороссийска предупредили о включении сирен в районе морпорта 27 ноября

В четверг днем в Восточном районе города-героя проведут плановую проверку локальных систем оповещения с включением сирен.

Сирены запустят на территории перевалочного комплекса «Шесхарис» 27 ноября с 14:30 до 15:00. Промышленный объект располагается на территории Новороссийского морского порта — на улице 4-я Балка, 1.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие, сообщает МЦУ Новороссийска.

Читайте также: утром 27 ноября сирены зазвучали в Сочи и Сириусе из-за угрозы атаки беспилотников. Беспилотную опасность объявили в четверг около 8:00 в Краснодарском крае. В связи с этим временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи. Уведомления об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители Кубани получили спустя 3,5 часа.

