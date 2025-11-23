Жителей Геленджика предупредили о возможном включении сирен из-за угрозы БПЛА

В Краснодарском крае днем 23 ноября объявили беспилотную опасность. Сообщения о возможной угрозе падения БПЛА поступили в 13:40.

Глава Геленджика Алексей Богодистов предупредил жителей и гостей курорта о возможном звучании сирен.

«Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких», — написал Богодистов в Telegram-канале.

Мэр курорта напомнил о необходимости соблюдать ряд правил. Если вы находитесь на улице, зайдите в здание (в подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно если они выходят на сторону моря). Не рекомендуется использовать в качестве укрытия автомобиль — «он не обеспечивает необходимой защиты», отметил глава города.

Богодистов также напомнил, что съемка работы систем ПВО и спецслужб, а также публикация таких материалов запрещена.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность в крае объявили второй раз за сутки. Угрозу атаки БПЛА на территории всего края объявляли ночью 23 ноября. Сообщения РСЧС жители региона получили в воскресенье около 3:00. Сирены из-за угрозы атаки беспилотников включали в Новороссийске и Анапе.

Беспилотную опасности в крае отменили спустя пять часов. Утром в воскресенье Минобороны сообщило, что над Кубанью и Черным морем ночью 23 ноября сбили 40 украинских беспилотников.

