Женщина с годовалым ребенком застряла в машине под ливнем посреди дороги в Сочи
Женщина ехала на машине с маленьким ребенком 26 августа во время сильного ливня в городе-курорте.
На дороге образовалась огромная лужа, из-за чего автомобиль заглох. Женщина и ее сын оказались заблокированы в салоне.
Спасатели ЮРПСО помогли застрявшим выбраться из машины и довезли их до дома, сообщает пресс-служба МЧС России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», залповый ливень прошел в Хостинском и Адлерском районах Сочи. Самую сложную ситуацию вечером после ливня фиксировали на участке федеральной трассы А-147 — от Фары до ЖК «Морская симфония».
Из-за ливня в Сочи 8 самолетов ушли на запасные аэродромы в Минводах и Грозном. Уровень воды в реках Сочи не приближался к неблагоприятным отметкам. Повреждений инфраструктуры нет, все системы жизнеобеспечения работают штатно. После ливня подтопило дороги и дворы, на трассу в горах сошел сель.