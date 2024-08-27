Женщина с годовалым ребенком застряла в машине под ливнем посреди дороги в Сочи

Женщина ехала на машине с маленьким ребенком 26 августа во время сильного ливня в городе-курорте.

На дороге образовалась огромная лужа, из-за чего автомобиль заглох. Женщина и ее сын оказались заблокированы в салоне.

Спасатели ЮРПСО помогли застрявшим выбраться из машины и довезли их до дома, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», залповый ливень прошел в Хостинском и Адлерском районах Сочи. Самую сложную ситуацию вечером после ливня фиксировали на участке федеральной трассы А-147 — от Фары до ЖК «Морская симфония».