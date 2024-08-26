Мэрия Сочи: уровень воды в реках не приблизился к неблагоприятным отметкам

Вечером 26 августа в Сочи прошел залповый ливень. Основной удар приняли Хостинский и Адлерский районы. Фиксировались подтопления дорог.

К полуночи вода с городских территорий и проезжей части в основном ушла естественным путем.

На отрезке федеральной трассы А-147 в районе ЖК «Морская симфония» в Адлере, где из-за подтопления пришлось приостановить движение, воду убрали с помощью спецтехники. Проходную способность ливневок оперативно восстановили вручную. Последствия непогоды устранили бригады ФКУ «Черноморье».

Уровень воды в реках Сочи не приближался к неблагоприятным отметкам. Повреждений инфраструктуры нет, все системы жизнеобеспечения работают штатно, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

«Основной грозовой фронт прошел. Сейчас местами в Сочи наблюдается незначительный дождь. Штормовое предупреждение действует до конца суток, однако просим жителей и гостей города быть бдительными и соблюдать все необходимые меры предосторожности», — предупредили в администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за ливня в Сочи 8 самолетов ушли на запасные аэродромы в Минводах и Грозном. Аэропорт Сочи будет работать по фактической погоде до окончания сложных метеоусловий.