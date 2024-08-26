Из-за ливня в Сочи 8 самолетов ушли на запасные аэродромы в Минводах и Грозном

Основной залп непогоды обрушился на Сочи вечером 26 августа. В курортном городе прошел ливень с грозой, дует сильный ветер.

В связи с непогодой, по состоянию на 23:00, экипажи восьми самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Минводах и Грозном.

Вылеты уже прибывших в Сочи самолетов совершаются планово.

«При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан в связи с поздним прибытием самолетов», — сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Аэропорт Сочи будет работать по фактической погоде до окончания сложных метеоусловий. Обо всех изменениях можно узнать у представителей авиакомпаний, на онлайн-табло на сайте аэропорта и в телеграм-боте AerodinamikaBot, а также в аудиообъявлениях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», залповый ливень прошел в Хостинском и Адлерском районах Сочи. После дождя зафиксированы подтопления дорог. Самую сложную ситуацию вечером фиксировали на участке федеральной трассы А-147 — от Фары до ЖК «Морская симфония».