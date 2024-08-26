Из-за ливня и подтопления перекрыто движение на участке трассы Джубга — Сочи

Вечером 26 августа прошел залповый ливень в Хостинском и Адлерском районах Сочи. После дождя зафиксированы подтопления дорог.

Самая сложная ситуация вечером на участке федеральной трассы А-147 — от Фары до ЖК «Морская симфония». Затоплен участок дороги из Адлера в Сочи, движение там временно перекрыли.

На месте работают специалисты дорожных служб, задействовано пять единиц спецтехники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Сочи.

При этом уровень воды в реках держится в пределах благоприятных отметок.

«Вода быстро впитывается в почву после продолжительной засухи, а на дорогах уходит естественным путем, как только стихает дождь. Повреждений инфраструктуры нет, все системы жизнеобеспечения работают штатно. По информации специалистов, залповый ливень закончился. До утра дождь ожидается менее интенсивный», — говорится в сообщении администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение по всему Краснодарскому краю еще действует. В течение суток 27 августа, а также 28 августа ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с.