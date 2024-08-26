Сильный дождь, грозы и смерчи прогнозируют на Кубани 27-28 августа

Штормовое предупреждение о непогоде объявили в Краснодарском крае на ближайшие дни.

По данным синоптиков, в течение суток 27 августа, а также 28 августа местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с.

Кроме того, на участке Черноморского побережья от Анапы до Магри будет опасность формирования смерчей над морем.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности, а также не прятаться во время грозы под деревьями и незакрепленными конструкциями. Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах во время дождя. При появлении смерчей в море необходимо незамедлительно покинуть пляж.

В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номерам 112, 01 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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