Вильфанд предупредил о сильной жаре в Краснодарском крае

В последние дни лета минимум в 10 регионах России температура воздуха поднимется выше +30 °С.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Краснодарском крае жара достигнет +38 °С, в Крыму — +33 °С.

До +33…34 °С поднимется температура в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской и Воронежской областях. Также до +30…35 ° вырастут столбики термометров в Калмыкии, Ленинградской и Астраханской областях.

При этом он отметил, что в Южном и Центральном федеральном округах прогнозируется чрезвычайный пятый класс пожароопасности, который связан с высокими температурами воздуха, сообщает ТАСС.

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