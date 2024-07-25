Глобальный рекорд: 22 июля назвали самым теплым днем на Земле в новейшей истории

Службы Европейского союза по изменению климата Copernicus, используемые для мониторинга климата Земли, зафиксировали самый теплый день в новейшей истории.

Так, 22 июля среднесуточная глобальная температура достигла нового рекордного уровня — +17,15 °С. Последний рекорд был установлен днем ранее — 21 июля: тогда температура воздуха составила +17,09 °С, предыдущий — год назад, 6 июля 2023 года — +17,08 °С.

Новый глобальный рекорд примечателен тем, что планета не находится в теплой фазе Эль-Ниньо, а установлен он в период сильной жары — июнь стал 13 месяцем подряд с рекордными глобальными температурами.

Самая высокая глобальная среднесуточная температура до череды рекордов была зафиксирована 13 августа 2016 года после сильного явления Эль-Ниньо — +16,8 °С. Специалисты отмечают, что это еще один признак тенденции глобального потепления — именно на последние 10 лет приходятся самые высокие среднесуточные температуры.

Наиболее высокая летом средняя глобальная температура в Северном полушарии, поскольку большие массивы суши прогреваются быстрее, чем успевают остыть океаны Южного полушария. Поэтому годовой пик температур обычно приходится на период с конца июня до начала августа.

По предварительным данным, повышение температуры связано с очень высокими температурами в некоторых районах Южного океана и на значительной территории Антарктиды — там наблюдают низкий уровень ледяного покрова, пишут «Метеовести».

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