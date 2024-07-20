Суточный рекорд по жаре 19 июля побит четвертый день подряд в Краснодаре

Максимальная температура воздуха в краевом центре 19 июля составила +39 °C.

Это на 1,6 градуса выше, чем было в 1968 году, когда максимально зафиксировали +37,4 °C.

«Четвертый день подряд в Краснодаре обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха для конкретного дня. 19 июля 2024 года было зафиксировано плюс 39 градусов», — сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Самая высокая температура 19 июля была зафиксирована в станице Каневской — +40,7 °C, Кущевской — +40,5 °C, и в Кореновске — +40 °C.

В Тимашевске максимальная температура воздуха накануне составила +39,8 °C, в Белой Глине — +39,6 °C, в Староминской — +39,5 °C.

В Кропоткине днем воздух раскалился до +39,4 °C, в Краснодаре — до +39 °C, в Новороссийске — до +39,3 °C, в Анапе — +38,8 °C, в Геленджике +37,7 °C.

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