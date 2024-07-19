Дождливые выходные: ливни, жара и шквалистый ветер ожидаются на Кубани

В Краснодаре 20 июля во второй половине дня прогнозируют кратковременный дождь с грозой и порывами ветра до 18 м/с.

Ночью температура воздуха в краевой столице опустится до +22…24 °C. Однако днем столбики термометров снова покажут не менее +34…36 °C.

По всей Кубани на выходных ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах пройдут ливни, сопровождающиеся шквалистым ветром до 20-22 м/с.

При этом аномальная жара не спешит отступать. В северной и восточной частях Краснодарского края дневная температура воздуха составит +39 °C. В остальных районах днем прогнозируют +31…36 °C.

Ночью жара спадет до +21…26 °C, а в предгорных районах — до +14…19 °C.

На Черноморском побережье ночью — +22…27 °C, днем — +30…35 °C. Сильнее всего воздух прогреется в районе Анапы и Геленджика — до +37 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на смену аномальной жаре с 19 по 21 июля в Краснодарском крае придут сильные дожди и ветер.