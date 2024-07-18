Ливни с грозами прогнозируют в Краснодарском крае с 19 по 21 июля

На смену аномальной жаре с 19 по 21 июля в Краснодарском крае придут сильные дожди и ветер.

По прогнозу синоптиков, погода по всему региону резко изменится во второй половине дня 19 июля — ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-22 м/с. Не обойдут дожди и краевой центр.

В связи с прогнозируемой непогодой в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей Кубани призывают быть внимательнее и соблюдать необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112 и 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», непогода затронет и Сочи — там с 18 июля ожидаются ливни с грозой. Жителей и гостей города призвали воздержаться от отдыха у воды.