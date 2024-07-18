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Надвигается непогода: ливень с грозой ожидается 18 июля в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nadvigaetsya-nepogoda-liven-s-grozoj-ozhidaetsya-18-iyulya-v-sochi
Видео канала «Кубань 24»

По прогнозам синоптиков, на курорте в четверг пройдут сильные дожди. Порывы юго-восточного ветра усилятся до 15-20 м/с.

Все службы Сочи уже работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб города-курорта.

Жителям и гостям города рекомендовали внимательно следить за изменением погоды, воздержаться 18 июля от отдыха у воды и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Читайте также: опасная жара до +41 °С в Краснодарском крае сохранится как минимум до 19 июля. На Черноморском побережье воздух прогреется до +37 °С.

 

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