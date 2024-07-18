Надвигается непогода: ливень с грозой ожидается 18 июля в Сочи

По прогнозам синоптиков, на курорте в четверг пройдут сильные дожди. Порывы юго-восточного ветра усилятся до 15-20 м/с.

Все службы Сочи уже работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб города-курорта.

Жителям и гостям города рекомендовали внимательно следить за изменением погоды, воздержаться 18 июля от отдыха у воды и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

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