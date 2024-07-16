Опасная жара до +41 °С в Краснодарском крае сохранится как минимум до 19 июля

Аномально теплая и сухая погода в регионе установилась с начала июля. Экстремальные температуры воздуха сохранятся и в ближайшие дни.

По прогнозу синоптиков, 19 июля днем и вечером на Кубани ожидается сильная жара до +39…41 °С. На Черноморском побережье воздух прогреется до +37 °С.

В связи с прогнозируемой жарой в Краснодарском крае продлили действующее экстренное предупреждение. Жителей и гостей региона призвали в ближайшие дни быть внимательней и соблюдать необходимые меры безопасности, выходя на улицу.

При возникновении ЧС необходимо звонить по телефонам: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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