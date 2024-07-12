В Геленджике из-за засухи на Дивноморском водозаборе остановили 12 скважин

В Геленджике аномальная жара привела к пересыханию скважин на Дивноморском водозаборе. Дефицит воды составляет 10 тыс. куб. метров.

С такой проблемой жители курорта сталкиваются каждое лето, однако не все: в некоторых домах перебоя с водой нет. Съемочная группа «Кубань 24» побывала в «Концессии водоснабжения Геленджика». Там объяснили, почему так происходит.

«Вода имеет свойство скатываться вниз. Она инертный материал, наверх не пойдет. Поэтому по нижней зоне водичка есть практически все время. Страдают от отсутствия воды только верхние зоны, либо те, у кого ограниченное давление», — объясняет начальник единой диспетчерской службы КВГ Екатерина Волкова.

На Дивноморском водозаборе 12 из 35 скважин остановлены. Как доложил руководитель КВГ Алексей Сорокин, Троицкий групповой водовод работает на пределе возможностей, потому что засуха во всех близлежащих городах.

«В этом году туристов приехало на 10% больше, чем в прошлом. Из-за этого физически объема воды не хватает. Поэтому, чтобы успеть наполнить наш парк резервуаров, из которого производится водоснабжение города, в ночные и дневные часы мы снижаем давление», — рассказывает директор «Концессии водоснабжения Геленджика» Алексей Сорокин.

«Вдоль устьев рек Адерба и Мезыбь установлено 35 скважин. Их работа зависит от уровня воды в подрусловом водозаборе. Так как в этом году засушливый сезон начался на месяц раньше, реки пересохли. Поэтому 30% скважин сейчас остались без воды», — добавляет специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

В Геленджике организовали подвоз воды тем, кто остался без водоснабжения.