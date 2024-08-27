После тропического ливня в Сочи подтопило дороги и дворы, в горах сошел сель

Вечером 26 августа на Сочи обрушился сильный дождь. Основной удар приняли Хостинский и Адлерский районы.

По данным МЧС, от жителей поступили 13 сообщений о подтоплениях на территории пяти многоквартирных и восьми — частных домов. Подтопило несколько улиц и придомовых территорий, вода в дома не заходила. После того, как ливень прекратился, вода сошла.

Ливневые стоки подтопили одну полосу по направлению в Сочи на 201 км трассы А-147 Джубга — Сочи». Сотрудники ГИБДД организовали дежурство, дорогу перекрывать не стали. Коммунальщики расчистили ливневую канализацию, после чего вода с трассы сошла.

На подъезде к селу Красная Воля сошла грязекаменная масса объемом около 100 куб. метров на дорогу местного значения. Дорогу уже расчистили.

Сейчас дождь в Сочи прекратился. На местах работают мониторинговые группы от администраций внутригородских районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», залповый ливень прошел в Хостинском и Адлерском районах Сочи. После дождя зафиксированы подтопления дорог. Самую сложную ситуацию вечером фиксировали на участке федеральной трассы А-147 — от Фары до ЖК «Морская симфония».

Из-за ливня в Сочи 8 самолетов ушли на запасные аэродромы в Минводах и Грозном. По данным мэрии города-курорта, уровень воды в реках Сочи не приближался к неблагоприятным отметкам. Повреждений инфраструктуры нет, все системы жизнеобеспечения работают штатно.