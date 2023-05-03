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Жена пропавшего на Кубани аниматора опровергла информацию о том, что найдено тело ее мужа

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhena-propavshego-na-kubani-animatora-oprovergla-informatsiyu-o-tom-chto-najdeno-telo-ee-muzha
Жена пропавшего на Кубани аниматора опровергла информацию о том, что найдено тело ее мужа
Фото СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Двое аниматоров — 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали без вести вечером 28 апреля возле станицы Березанской Выселковского района.

Вечером 2 мая СМИ со ссылкой на источник сообщили о том, что найдено тело 19-летней Татьяны Мостыко.

По словам жены пропавшего аниматора Дарьи Чубко, тело ее мужа еще не найдено. В своих соцсетях ночью 3 мая она попросила добровольцев вновь выйти на поиски Кирилла Чубко.

«Мы продолжаем поиск. Завтра в 9:00 встречаемся на «пятерочке» в станице Березанской. Берите с собой все: бинокли, сапоги, заброды, теплую одежду», — написала Дарья Чубко в своем аккаунте в соцсетях.

Она также опровергла информацию о том, что тело 19-летней Татьяны Мостыко найдено.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко вечером 28 апреля ехали в Усть-Лабинск из станицы Крыловской на автомобиле Hyundai Grandeur. В последний раз они вышли на связь в Выселковском районе. По факту их безвестного исчезновения возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Автомобиль, на котором они ехали, нашли сгоревшим 1 мая в лесополосе в Брюховецком районе.

По информации Kub Mash, Чубко и Мостыко перед пропажей без вести пробили колесо машины на дороге возле станицы Березанской. К ним подошли несколько парней, который якобы оказались в такой же ситуации. Мужчина поехал с ними в станицу, чтобы взять запасное колесо, а девушка осталась в автомобиле. После этого они перестали выходить на связь. Однако их автомобиль был замечен камерами видеонаблюдения в станицах Березанской, Каневской и Ирклиевской. С их банковских карт было списано 190 тыс. рублей.

СК заявил о нескольких подозреваемых в деле о пропавших в Краснодарском крае аниматорах. Об этом стало известно 2 мая во время межведомственного совещания по уголовному делу о безвестном исчезновении 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко под председательством руководителя краевого СКР Андрея Маслова. Вечером 2 мая СМИ сообщили о том, что пропавшую в Краснодарском крае девушку-аниматора нашли погибшей.

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