Зарезал из-за Sony PlayStation: дело о резонансном убийстве в Краснодаре передали в суд

В краевой столице в суд направили дело в отношении 34-летнего жителя Оренбурга. Его обвиняют в убийстве местного жителя, покушении на уничтожение его имущества и краже.

По версии следствия, мужчина в интернете связался с парнем, который выставил объявление о продаже игровой приставки Sony PlayStation. Он приехал к продавцу 13 апреля под предлогом покупки консоли. Пока молодой человек показывал, что приставка работает, злоумышленник взял на кухне нож и более 17 раз ударил им продавца. Пострадавший скончался на месте.

Мужчина понимал, что на телефоне могла сохраниться их переписка, поэтому забрал телефон, а вместе с ним и беспроводные наушники и электронные часы, по которым можно было установить местонахождение гаджета. Также злоумышленник украл ноутбук, приставку и другое электронное оборудование.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали, в ходе обыска у него в доме нашли и изъяли похищенные вещи. Мужчина вину в совершенном признал, на время следствия его заключили под стражу. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тело молодого человека вечером 13 апреля обнаружила его сестра, она вызвала полицию. Подозреваемого задержали на следующий день, а 15 апреля заключили под стражу. Ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу.