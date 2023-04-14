СК: по подозрению в убийстве 18-летнего парня в Краснодаре задержали приезжего из Оренбургской области

С учетом обстоятельств совершенного преступления, подозреваемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Со слов задержанного, 13 апреля он пришел в квартиру на улице Октябрьской под предлогом приобретения игровой приставки. Пока 18-летний хозяин квартиры подключал устройство для проверки его работоспособности, злоумышленник прошел в кухню и взял нож. Вернувшись в комнату, он нанес юноше несколько ударов ножом. От полученных травм молодой человек скончался. Злоумышленник забрал из квартиры электронные устройства и скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали. Им оказался 34-летний мужчина, приехавший из Оренбургской области. В доме подозреваемого провели обыск, обнаружили и изъяли похищенные им вещи. С учетом обстоятельств преступления, подозреваемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тело молодого человека вечером 13 апреля обнаружила его сестра, она вызвала полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело. О задержании подозреваемого стало известно 14 апреля.