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СК: по подозрению в убийстве 18-летнего парня в Краснодаре задержали приезжего из Оренбургской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-po-podozreniyu-v-ubijstve-18-letnego-parnya-v-krasnodare-zaderzhali-priezzhego-iz-orenburgskoj-oblasti
Видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

С учетом обстоятельств совершенного преступления, подозреваемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Со слов задержанного, 13 апреля он пришел в квартиру на улице Октябрьской под предлогом приобретения игровой приставки. Пока 18-летний хозяин квартиры подключал устройство для проверки его работоспособности, злоумышленник прошел в кухню и взял нож. Вернувшись в комнату, он нанес юноше несколько ударов ножом. От полученных травм молодой человек скончался. Злоумышленник забрал из квартиры электронные устройства и скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали. Им оказался 34-летний мужчина, приехавший из Оренбургской области. В доме подозреваемого провели обыск, обнаружили и изъяли похищенные им вещи. С учетом обстоятельств преступления, подозреваемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тело молодого человека вечером 13 апреля обнаружила его сестра, она вызвала полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело. О задержании подозреваемого стало известно 14 апреля.

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