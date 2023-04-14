Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В центре Краснодара 18-летнего парня зарезали из-за приставки Sony PlayStation

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-v-kvartire-ubili-18-letnego-parnya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В центре Краснодара 18-летнего парня зарезали из-за приставки Sony PlayStation
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло 13 апреля в одном из многоквартирных домов на улице Октябрьской.

Известно, что молодой человек жил в квартире вместе со своей сестрой. Вечером девушка пришла домой и обнаружила тело брата с признаками насильственной смерти. Она сразу сообщила об этом в правоохранительные органы.

«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего молодого человека», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и личность подозреваемого.

По данным Kub Mash, молодого человека в квартире на Октябрьской убили во время продажи игровой консоли Sony PlayStation. «Покупатель» пришел к нему в маске и с ножом. Он убил хозяина квартиры, забрал его игровую приставку, ноутбук и музыкальную колонку, а затем ушел.

Читайте также: в Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили. Преступление произошло 28 марта в хуторе Междуреченском Павловского района.

Статьи
Опасное сочетание: почему нельзя пить лекарства с алкоголем
Опасное сочетание: почему нельзя пить лекарства с алкоголем
Что будет, если месяц пить теплую воду по утрам?
Что будет, если месяц пить теплую воду по утрам?
Актриса, живописец и муза «черного Пьеро»: 100 лет со дня рождения Лидии Вертинской
Актриса, живописец и муза «черного Пьеро»: 100 лет со дня рождения Лидии Вертинской
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 апреля
Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Производитель снайперских винтовок Lobaev поставил партию оружия для кубанских казаков из отряда «БАРС»
  2. В Сириусе подготовят волонтеров для спасения птиц, столкнувшихся с шумозащитными экранами
  3. Фура после ДТП с грузовиком опрокинулась на бок и рассыпала зерно на трассу под Армавиром
  4. Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
  5. Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
  6. Жителей четырех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях