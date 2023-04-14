В центре Краснодара 18-летнего парня зарезали из-за приставки Sony PlayStation
Преступление произошло 13 апреля в одном из многоквартирных домов на улице Октябрьской.
Известно, что молодой человек жил в квартире вместе со своей сестрой. Вечером девушка пришла домой и обнаружила тело брата с признаками насильственной смерти. Она сразу сообщила об этом в правоохранительные органы.
«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего молодого человека», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и личность подозреваемого.
По данным Kub Mash, молодого человека в квартире на Октябрьской убили во время продажи игровой консоли Sony PlayStation. «Покупатель» пришел к нему в маске и с ножом. Он убил хозяина квартиры, забрал его игровую приставку, ноутбук и музыкальную колонку, а затем ушел.
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