В центре Краснодара 18-летнего парня зарезали из-за приставки Sony PlayStation

Преступление произошло 13 апреля в одном из многоквартирных домов на улице Октябрьской.

Известно, что молодой человек жил в квартире вместе со своей сестрой. Вечером девушка пришла домой и обнаружила тело брата с признаками насильственной смерти. Она сразу сообщила об этом в правоохранительные органы.

«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего молодого человека», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и личность подозреваемого.

По данным Kub Mash, молодого человека в квартире на Октябрьской убили во время продажи игровой консоли Sony PlayStation. «Покупатель» пришел к нему в маске и с ножом. Он убил хозяина квартиры, забрал его игровую приставку, ноутбук и музыкальную колонку, а затем ушел.

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