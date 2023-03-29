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В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-muzhchina-ubil-68-letnyuyu-mat-i-ugrozhal-politsejskim-toporom-ego-zastrelili
В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло 28 марта в хуторе Междуреченском Павловского района.

По предварительным данным, 50-летний мужчина жил со своей 68-летней матерью в одном из домов на улице Ленина. Родственники поссорились, мужчина шесть раз ударил мать по голове и телу. Через время соседи сообщили в полицию, что пенсионерка не выходит на связь. К дому приехал полицейский. Стража порядка встретил хозяин, он вел себя агрессивно и не пустил сотрудника полиции внутрь.

«Чтобы убедиться, что с местной жительницей все в порядке, к полицейскому прибыло подкрепление — два сотрудника ППС. Правоохранители вошли во двор. Там их встретил разъяренный сын хозяйки дома. Размахивая топором, мужчина напал на одного из полицейских. В связи с чем, сотрудник применил табельное оружие, выстрелив несколько раз в сторону злоумышленника. В результате нападавший скончался», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После этого полицейские зашли в дом и нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

Возбудили уголовное дело. Назначены экспертизы. В ходе следствия в отношении злоумышленника проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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