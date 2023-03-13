Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На Кубани разбойник с топором напал на 86-летнюю пенсионерку и потребовал у нее полмиллиона рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-razbojnik-s-toporom-napal-na-86-letnyuyu-pensionerku-i-potreboval-u-nee-polmilliona-rublej
На Кубани разбойник с топором напал на 86-летнюю пенсионерку и потребовал у нее полмиллиона рублей
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Подозреваемого в разбойном нападении на дом жительницы Апшеронского района задержали сотрудники полиции.

В дежурную часть ОМВД России по Апшеронскому району позвонила 86-летняя местная жительница. По словам женщины, в ее дом ворвался неизвестный мужчина с топором. Злоумышленник напал на пенсионерку и потребовал у нее 500 тыс. рублей. Пострадавшая смогла вырваться из рук нападавшего, она выбежала из дома и смогла от соседей позвонить в полицию.

Личность и местонахождение подозреваемого установили. Им оказался 57-летний ранее неоднократно судимый местный житель Его задержали на одной из улиц Апшеронского района и доставили в отдел полиции. У подозреваемого изъяли топор, которым он угрожал пенсионерке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о разбое. На период предварительного следствия подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте также: угрожали пистолетом и избивали — трое вооруженных мужчин напали на частный дом в Краснодарском крае.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Выбежали на дорогу: женщина на иномарке сбила двух школьников в Армавире
Выбежали на дорогу: женщина на иномарке сбила двух школьников в Армавире
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видео о непричастности к убийству в Подмосковье
Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видео о непричастности к убийству в Подмосковье
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи
Суд в Москве поддержал администрацию Краснодарского края в споре с «Почтой России» о реставрации Главпочтамта
Суд в Москве поддержал администрацию Краснодарского края в споре с «Почтой России» о реставрации Главпочтамта
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Мужчина выстрелил в соседскую собаку под Краснодаром
  2. Нарубили на 220 млн рублей: группу из десяти «черных лесорубов» осудили в Краснодарском крае
  3. СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
  4. В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
  5. Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
  6. В Новороссийске нашли мужчину, жестоко избившего подростка в маршрутке
Прямой эфир
Мы в соцсетях