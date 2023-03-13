На Кубани разбойник с топором напал на 86-летнюю пенсионерку и потребовал у нее полмиллиона рублей

Подозреваемого в разбойном нападении на дом жительницы Апшеронского района задержали сотрудники полиции.

В дежурную часть ОМВД России по Апшеронскому району позвонила 86-летняя местная жительница. По словам женщины, в ее дом ворвался неизвестный мужчина с топором. Злоумышленник напал на пенсионерку и потребовал у нее 500 тыс. рублей. Пострадавшая смогла вырваться из рук нападавшего, она выбежала из дома и смогла от соседей позвонить в полицию.

Личность и местонахождение подозреваемого установили. Им оказался 57-летний ранее неоднократно судимый местный житель Его задержали на одной из улиц Апшеронского района и доставили в отдел полиции. У подозреваемого изъяли топор, которым он угрожал пенсионерке, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о разбое. На период предварительного следствия подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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