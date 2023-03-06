Угрожали пистолетом и избивали: трое вооруженных мужчин напали на частный дом в Краснодарском крае
В полицию позвонила жительница Кореновска и сообщила о том, что на ее дом напали вооруженные люди.
По словам звонившей, в момент нападения она была дома с сожителем. Трое неизвестных мужчин вломились в дом, угрожали пистолетом, избили и ранили сожителя. После этого злоумышленники забрали деньги, ювелирные украшения, телефоны и скрылись. Ущерб составил 430 тыс. рублей.
Личности и местонахождение злоумышленников установили. Ими оказались двое жителей Абинского района в возрасте 28 и 33 лет и 25-летний житель Геленджика. Подозреваемых задержали по месту их проживания и доставили в отдел. Выяснилось, что мужчины проникли в дом, отжав створку пластикового окна. С места преступления они уехали на машине, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемых заключили под стражу. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.
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